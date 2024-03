Prima il Brescia, dopo il Lecco. Il sogno ora passa dalle trasferte

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle gare in trasferta del Palermo contro Brescia e Lecco.

La sconfitta con la Ternana ha dimostrato ancora una volta come superiorità tecnica e nomi altisonanti non bastino da soli a battere squadre ben organizzate sul piano tattico. Per dimostrare di aver imparato la lezione il Palermo dovrà svoltare nei prossimi due impegni, in trasferta con Brescia e Lecco: due sfide non insormontabili se si guardano il rendimento esterno dei rosa e quello interno delle avversarie, ma che appaiono decisamente in salita se ci si sofferma sulla condizione atletica vista nei 90’ con gli umbri.

Anche il fattore psicologico non è da sottovalutare: nel girone di andata la sconfitta con i blucelesti diede il via al momento più difficile della stagione, mentre la successiva vittoria con le «rondinelle» (le due partite furono intervallate dal ko di Genova) fu un lampo di luce in una fase di buio pesto. Ora che il Palermo ha visto allontanarsi il secondo posto, alla luce della doppia rimonta della Cremonese e del blitz al Barbera della Ternana, un nuovo black-out rischierebbe di lasciarlo definitivamente fuori dalla rincorsa alla promozione diretta: in tal senso un doppio successo a Brescia e Lecco è l’unica opzione per non perdere il treno Serie A.