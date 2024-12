Presidente, per favore: CACCI L’ALLENATORE | Riunione segreta con i calciatori: chiesto l’esonero immediato

Brutte notizie per il tecnico, fatto fuori dai propri calciatori, i quali hanno chiesto al presidente il suo esonero immediato.

Ormai siamo abituati che nel calcio, quando le cose non vanno e i risultati non vengono raggiunti, a pagarne le conseguenze la maggior parte delle volte sono gli allenatori. Questi infatti vengono indicati come i capri espiatori, e, una volta sostituiti, non è detto che la situazione migliori.

Altre volte però sono proprio i tecnici a lasciare l’incarico e a dimettersi. Ad esempio lo scorso anno in Serie A Maurizio Sarri, che non si sentiva più seguito dalla squadra, ha deciso di fare un passo del genere. Ma la circostanza che si è presentata di recente per un club è ancora più clamorosa rispetto a questa.

Infatti a quanto pare sono stati i calciatori ad aver chiesto al proprio presidente di esonerare l’allenatore con effetto immediato. Una riunione segreta infatti ha sancito questa scelta, lasciando tutti senza parole. Vediamo però chi è il mister in questione.

Caos assoluto nel club

Sebbene in campionato la squadra come al solito sta dominando, le cose, verrebbe da dire ancora una volta, in Champions League non stanno andando per il verso giusto. Il PSG infatti è addirittura fuori dalle prime 24 al momento, e qualora non riuscisse a dare una svolta nelle ultime tre partite rimaste, l’eliminazione clamorosa sarebbe dietro l’angolo.

Nonostante questa situazione però ai piani alti del club transalpino si è deciso qualche settimana fa di rinnovare il contratto di Luis Enrique. Ma adesso è proprio il tecnico spagnolo ad essere a rischio, e a quanto pare la cosa non è dovuta ai risultati ottenuti fin qui, bensì ad una situazione a dir poco clamorosa, che ha portato i calciatori a chiedere alla società di esonerarlo.

Ecco che cosa sta succedendo

Nei giorni scorsi è uscito il documentario su Luis Enrique risalente allo scorso anno, il suo primo in Ligue 1. In esso si vedono richiami ai calciatori, discorsi e tutto ciò che accade in uno spogliatoio tra un allenatore e i suoi giocatori.

Ed è proprio questo che ha dato parecchio fastidio sia alla squadra che alla stessa società, almeno stando a quanto riportato da Movistar. Chissà se la dirigenza, in merito a ciò, prenderà delle decisioni.