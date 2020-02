Al termine del match vinto 2-0 contro il Nola, Rocco Arena si è espresso in merito alla prestazione dei suoi paragonandola a quanto fatto al Barbera la scorsa domenica. Ecco le parole del presidente dell’Fc Messina ai microfoni di “Messina Sportiva”: «Ripartiti dopo Palermo? Non ci siamo mai fermati. Abbiamo continuato a Palermo abbiamo espresso lo stesso calcio di oggi ma non è arrivato io risultato. Oggi è arrivato e mi sono divertito». In basso il video.