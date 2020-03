Il match fra Manchester City e Arsenal è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione nasce dallo stretto “contatto” avuto dall’Arsenal nei sedicesimi di finale di Europa League, dove i Gunners hanno sfidato l’Olympiakos, il cui patron Evangelos Marinakis, è risultato positivo al Covid-19. I giocatori si sono messi in auto-isolamento per 14 giorni a casa, impossibilitati dunque a prender parte all’incontro inizialmente in programma per questa sera.