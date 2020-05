Aaron Ramsdale, portiere del Bournemouth ha dichiarato di essere uno dei due giocatori postivi al coronavirus nella seconda tornata di test della Premier League. Sono stati effettuati 996 tamponi a calciatori e membri dello staff. Complessivamente, considerando la prima tornata, i test sono stati 1744 per un totale di 8 casi positivi. Ramsdale, 22 anni, è risultato asintomatico. «È decisamente scioccante. Non sono stato in contatto con nessuno, eppure l’ho preso. Quando sai di non averlo avuto e hai appena seguito le regole andando solo a comprare al negozio, all’inizio è stato ovviamente spaventoso». Fra gli altri nomi noti risultati positivi al COVID-19 risultano, dalla prima tornata, il difensore del Watford Adrian Mariappa e l’assistente dell’allenatore del Burnley, Ian Woan. Nella giornata di ieri è stato effettuato il terzo giro di test e i risultati dovrebbero essere resi noti domani.