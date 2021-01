Intervistato da “Il Messaggero” il virologo Fabrizio Pregliasco ha manifestato la necessità di rafforzare le misure più restrittive almeno per uno-due mesi, durante la prima fase di vaccinazioni, estendendo le zone rosse in modo tutelare le persone più fragili. Ecco alcune sue dichiarazioni:

“Dovendo tenere conto di altre esigenze, si prova a bilanciare le misure in base ai dati dei contagi”. Pregliasco ha affermato che ciò a cui si sta assistendo nei primi giorni di gennaio non è un’ondata bensì sono i prodromi di una possibile nuova ondata “messa in atto dai comportamenti irresponsabili ed eccessivi che abbiamo osservato durante le festività“.





A maggior ragione ora servirebbe dunque un rafforzamento delle restrizioni: “Ritardare un’azione restrittiva a fronte di indicazioni di innalzamento dell’epidemia può essere pericoloso“.