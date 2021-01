Come si legge su “TuttoC.com” Mattia Matese ha attirato l’interesse persino di squadre di serie A.

In particolar modo sul centrocampista classe ’01, assistito dall’agente Paolo Palermo, avrebbe già firmato per il Genoa.





Investimento per il futuro per il club ligure, mentre per Matese la conferma che le buone prestazioni offerte non passano inosservate.