Intervenuto ai microfoni di “Contatto Sport” su Prima Tivvù Giuseppe Carriero, nuovo centrocampista della squadra irpina, ha rilasciato le sue prime parole parlando anche del campionato:

«Sono felice di essere qui, questa è una grande piazza, che vive di calcio e si respira ambizione. In un’altra situazione, sicuramente ci sarebbe stato un benvenuto migliore, con tanti tifosi, ma l’affetto è stato veramente sentito da parte di tutti i tifosi dell’Avellino, sin dall’ufficialità. Li ringrazio davvero tanto, spero di ripagarli sul campo. La trattativa? È stata veloce, avevo avuto dei contatti prima del mercato, verso dicembre, poi quando si è deciso di fare sul serio, in un attimo si è arrivati all’accordo insomma. Non ho aspettato altre chiamate, perché ho sentito parlare benissimo della nuova dirigenza dell’Avellino e non ho avuto dubbi nell’accettare una piazza così importante. Avellino è Avellino, lo sappiamo tutti».





«Obiettivi? Guardiamo la classifica: la Ternana sono 2 anni che cerca di vincere il campionato e solo quest’anno è riuscita a trovare la continuità necessaria per rimanere in testa. Poi c’è il Bari, che ha una società importante e ha investito tanto, ma è secondo e comunque con alcune difficoltà. Se dopo queste due corazzate c’è l’Avellino, allora penso che si stia facendo qualcosa di importante e magari ai playoff possiamo dire anche la nostra. Chiaro che lotteremo anche per accorciare il gap sulla Ternana ma obiettivamente sembra complicato».