Viene fermato durante i controlli anti-covid dovuti alla zona rossa ma aggredisce due carabinieri.

E’ accaduto a Terrasini come si legge su “PalermoToday” ha aggredito due carabinieri impegnati nei controlli anti Covid in via Bellini.





Per questo domenica pomeriggio un ventiquattrenne è finito in manette con l’accusa di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La “colpa” dei militari? Avergli chiesto il documento di riconoscimento che lui si è rifiutato di consegnare.