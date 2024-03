Potenza, Varrà: «Annata Catania poco brillante, è successo anche a Palermo e Bari»

Fortunato Varrà, ds del Potenza avversario del Catania e del nuovo tecnico Zeoli, ha parlato del match in programma al ‘Massimino’ attraverso le colonne di News.Sicilia.

Ecco le sue parole:

«Sicuramente abbiamo poche informazioni considerato che è un allenatore nuovo, conosciamo tutti i giocatori come singoli, però dobbiamo cercare di capire intanto che sistema adotteranno, perché comunque il Catania ha cambiato almeno tre/quattro moduli di gioco. È una situazione un po’ complessa, fermo restando che è una squadra forte. Purtroppo, ha avuto quest’annata non brillante che nel calcio ci sta, così come molte altre grandi squadre nel passato ad esempio Palermo e Bari, il problema è che Catania è una piazza talmente grossa che magari è abituata a vincere e ci si aspetta tutto e subito».