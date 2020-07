«Fabio ha un biennale con noi, e lo scorso anno, quando aveva tante richieste, il presidente pose una clausola per la quale al 30 giugno, in caso di richieste importanti sarebbe potuto andar via. Non l’ha fatto, è legatissimo alla Juve Stabia, e per lui è vitale arrivare alla salvezza». Queste le parole del direttore sportivo della Juve Stabia, Ciro Polito, rilasciate in conferenza stampa in merito a un possibile addio di Fabio Caserta.