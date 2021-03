Salvo Pogliese, sindaco di Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sport Sicilia Preview” in onda su “Telecolor”. Ecco quanto riportato da “Tuttocalciocatania.com”:

“Ho rappresentato una constatazione oggettiva, non da tifoso e riportando alcune frasi inserite qualche mese fa dal presidente del Tribunale fallimentare quando ha affrontato il tema di Finaria e del Calcio Catania. Persona di grandissimo equilibrio che ha scritto testualmente che il Calcio Catania svolge anche una funzione sociale, non soltanto sportiva o agonistica. Ho rappresentato questo al nuovo vertice dell’Agenzia che, ovviamente, in assoluta autonomia deve fare il proprio lavoro nel tentativo di tutelare gli interessi dello Stato, dei contribuenti e della collettività. Mi auguro che questa riflessione possa permettere la conclusione di questa vicenda fondamentale per il Catania, i tifosi e la città”.





“Settimana prossima avrò modo d’incontrare il nuovo vertice dell’Agenzia che, mi dicono tutti, essere persona molto equilibrata e competente. La trattativa con l’Agenzia delle Entrate è un passaggio fondamentale, perché se non si conclude questa vicenda potrebbero esserci seri problemi non soltanto per la definizione del closing ma anche per la tenuta in vita del Catania Calcio, e quindi problemi per l’Erario stesso. Ho inoltre rimarcato l’importanza dei nuovi investimenti del gruppo di Tacopina non soltanto nel settore calcistico ma anche sul fronte del turismo. Tutelando l’interesse generale. 60 giorni è una prospettiva prudenziale, potrebbe essere anticipata la data del 25 aprile se si dovesse concludere positivamente la trattativa con l’Agenzia”.