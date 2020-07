In vista del secondo turno dei playoff di Serie C 2019/2020, hanno superato il primo turno sul campo Novara, Padova, Catanzaro e Catania. Definiti gli accoppiamenti nei Gironi A e B, mentre per il Girone C bisognerà attendere il match tra Ternana e Avellino di questa sera.

Girone A

Alessandria-Robur Siena

Pontedera-Novara *

Girone B

Sudtirol-Triestina

Padova-Feralpisalò

Girone C

In caso di vittoria della Ternana gli accoppiamenti saranno Potenza-Catanzaro e Ternana-Catania.

Se passa il turno l’Avellino le sfide saranno Potenza-Avellino e Catania-Catanzaro.