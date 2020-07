Al termine dei 90 minuti di gioco, la sfida fra Ternana e Catania, valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C, si è conclusa sul risultato di 1-1. Alla rete etnea di Biondi ha risposto quella umbra di Ferrante. Come da regolamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualifica al turno successivo la squadra di casa. Sfuma, dunque, il sogno Serie B per il Catania che dice addio ai play-off.