«Incontriamo una squadra che negli ultimi anni sta programmando il salto di categoria. In questa stagione per lunghi tratti del torneo è stata prima in classifica, ha un organico che si conosce da tempo e che anno dopo anno è stato rinforzato in maniera mirata. Dal punto di vista del campo, una formazione molto organizzata e di qualità tecnica e fisica. Per questi motivi sarà per noi un ulteriore test dal tasso di difficoltà altissimo. Per poter fare risultato c’è bisogno del miglior Matelica visto in stagione. I ragazzi comunque sono sul pezzo. Vedremo cosa dirà il campo».

Queste le parole dell’allenatore del Matelica, Antonio Colavitto, rilasciate ai canali ufficiali del suo club in merito alla sfida contro il Renate.