Al termine dei primi 45 minuti di gioco. , la sfida tra Chievo ed Empoli è ferma sul punteggio di 0-0. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, ricordiamo che si disputeranno i minuti supplementari.

Se il match terminerà anche in questo caso in parità, andrà alle semifinali il Chievo, in virtù del miglior piazzamento in classifica.