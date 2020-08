Al termine dei 90 minuti regolamentari la sfida tra Chievo ed Empoli è terminata 0-0. L’ex rosa Brignoli, portiere dell’Empoli ha parato un rigore al minuto 56 all’attaccante del Chievo Djordjevic. Successivamente al minuto 87′ Ciciretti ha sbagliato un penalty in favore dell’Empoli. Adesso si svolgeranno 30 minuti di tempi supplementari. Se il risultavo rimarrà fermo in parità, andrà alle semifinali il Chievo, in virtù del miglior piazzamento durante la stagione regolamentare.