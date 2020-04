L’ex centrocampista di Udinese e Roma, David Pizarro, ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport” in cui ha parlato di come il Cile sta combattendo la pandemia: «Sono indignato con il mio paese perché, mentre si diffondeva il virus, il nostro governo non si è preparato a questa sciagura. Abbiamo solo 300 letti in terapia intensiva, se non fossero intervenuti gli enti locali, parleremmo di una tragedia immane per il Paese. Mi fa inca…, anche se in realtà non dovrei essere sorpreso. Ciò che i politici non riescono a capire è che la gente non si lamenta per capriccio, ma perché non ha i soldi. Io vengo da una famiglia poverissima, per questo capisco il mio popolo». «La Serie A? Il campionato per me è finito. Non ha alcun senso continuare a giocare, le persone soffrono e muoiono. Cucirei lo scudetto sui camici dei dottori che rischiano la vita per salvarci» – ha concluso -.