Pisa verso il Palermo: allenamento congiunto con la Cuoiopelli

Il Pisa, al rientro dalla sosta, si scontrerà con il Palermo. Il club, mediante una nota ha reso noto l’allenamento congiunto svolto con la Cuoiopelli all’Arena Garibaldi.

Di seguito la nota:

“Cambio di programma per il Pisa Sporting Club che oggi si è trasferito sul prato dell’Arena Garibaldi per disputare un allenamento congiunto con la Cuoiopelli, formazione militante nel campionato di Eccellenza Toscana.

Il test è servito allo staff tecnico nerazzurro per testare la condizione di buona parte del gruppo sul finire di questa settimana senza impegni ufficiali per la sosta del campionato; i calciatori che non sono scesi in campo nel testo odierno hanno infatti effettuato una normale seduta di allenamento.

Per la cronaca il test match si è concluso con il successo del Pisa (7-0); la squadra tornerà in campo domani al “Cetilar” di San Piero per l’ultimo allenamento settimanale. Questo il tabellino del test odierno:

PISA. Nicolas (1′ st Loria), Calabresi (1′ st Raychev), Beruatto (32′ st Saltalamacchia), De Vitis (13′ st Veloso), Leverbe, Piccinini (13′ st Tourè), Tramoni L. (32′ st Ferrari), Sala (32′ st Frosali), Bonfanti (13′ st Moreo), Valoti (1′ st Coppola), Tramoni M. (13′ st Arena). A disposizione. Vukovic. Allenatore Aquilani.

CUOIOPELLI. Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Innocenti, Bianchi, Lucaccini, Sgherri, Fantini, Benericetti, Goh. Sono entrati: Brogi, Bagnoli, Viola, Lici, Costanzo, Taverni, Ponzolini, Goretti, Regoli, Mammarella. Allenatore Falivena.

Arbitro. Filippo Balducci di Empoli. Assistenti Mino-Cucchiar.

Reti. 1′ pt Tramoni M., 5′ pt Bonfanti, 10′ pt Bonfanti, 44′ pt Tramoni L., 17′ st Tramoni L., 28′ st Beruatto, 43′ st Ferrari”.