Pisa-Ternana, Aquilani: «Abbiamo messo tanto cuore e siamo stati premiati»

Il tecnico del Pisa, Alberto Aquilani, è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria con la Ternana.

«Il calcio è così, stavo per sostituire Moreo ma ho aspettato perché lui su calcio d’angolo è bravo. Poi, anche dopo il gol, non l’ho più fatto uscire perché sapevo che anche negli ultimi poteva servire. Per un tecnico avere un calciatore è una fortuna, merita questo gol. Io lo vedo in allenamento e sono convinto abbia qualità immense. La Ternana è forte, ha tanti giovani che conosco e sapevo che sarebbe stata difficile. Abbiamo messo però tanto cuore e siamo stati premiati per tutte le volte in cui invece siamo stati poco fortunati. Tante volte siamo rientrati nello spogliatoio tristi mentre oggi siamo davvero contenti».

«Pensiamo partita dopo partita andiamo a Como con il vento in poppa per giocarcela, consapevoli che in B tutto può cambiare velocemente. Abbiamo 9 partite difficili e sapevamo che oggi questo match avrebbe potuto darci qualcosa in più. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Bello il corteo che ci ha accompagnato allo stadio, ringraziamo i tifosi. Spero che siano orgogliosi di noi perché alleno un gruppo che onora al massimo questa maglia. Io ho un grande rapporto con Amatucci e con gli altri ragazzi che ho allenato durante la mia esperienza alla Fiorentina. Sono ragazzi che hanno un grande futuro davanti».