Pisa-Palermo, Dionisi: «Potevamo creare di più. Nedelcearu? Condizioni non buone»

Intervenuto in sala stampa il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato della gara persa contro il Pisa:

«Non sono d’accordo sui pochi tiri, non posso fare la disamina solo perché abbiamo perso sennò farei un altro mestiere. La volontà di fare bene c’è sempre nei miei ragazzi, va messo in campo. Quando la partota si sporca va messo in campo qualcosa in più. Vasic e Pierozzi? La scelta è stata fatta su prendere un giocatore polivalente, anche il terzino destro gioca a sinistra e non è un problema. Vasic ha delle qualità importanti, era l’unico che mi garantuva l’attacco nello spazio anche se l’ha fatto poco. Nedelcearu? Condizioni non buone, con certezza posso dire che non ci sarà per la prossima (colpo al setto nasale ndr)».