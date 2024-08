Pisa-Palermo, Dionisi: «Non dobbiamo preoccuparci. Sono le prime partite e abbiamo commesso errori»

Dopo la sconfitta del Palermo per 2-0 contro il Pisa, il tecnico Alessio Dionisi ha analizzato la prestazione della sua squadra con onestà e consapevolezza.

Ecco le sue parole:

«Oggi la partita ce la siamo compromessa da soli. Non voglio entrare nel merito degli episodi, abbiamo commesso degli errori. Non sono preoccupato, sono arrabbiato, potevamo fare di più. Ma preoccupazione alla seconda non deve esserci, pensiamo alla prossima partita. Dobbiamo recuperare energie, sapendo che i dettagli spostano troppo. Dobbiamo essere consapevoli che con questi errori le partite le perdi, è superfluo parlare di cosa potevamo fare. I cambi? Chi ha giocato ha fatto quello che aveva oggi, poi ci sono stati errori individuali. Abbiamo attaccato poco gli spazi, anche se non era facile. Si è messa nelle condizioni ottimali per il Pisa. Dovevamo forzare qualche giocata e non l’abbiamo fatto».