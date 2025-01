Pisa-Carrarese, Inzaghi: «Vittoria che vale il triplo»

Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra nella recente vittoria contro la Carrarese, una delle sorprese del campionato. “È una vittoria che vale triplo,” ha commentato Inzaghi, sottolineando l’importanza del risultato ottenuto dopo la pausa.

Ecco le sue parole:

«La Carrarese insieme alla Juve Stabia è una delle sorprese del campionato. Dopo la sosta avevo qualche preoccupazione, nel primo tempo la squadra mi è piaciuta molto e ha meritato il vantaggio. Ancora una volta i cambi hanno inciso, in generale la vittoria è assolutamente meritata. Il campionato è lungo, ma questa così come a Genova sono risposte importanti per me. I nostri attaccanti hanno pressato tantissimo nel primo tempo, noi non abbiamo l’attitudine ad amministrare le gare. È stata una settimana molto lunga, domani concederò un giorno di riposo. La squadra mi è piaciuta, ma la Carrarese è stata una delle migliori squadre venute qui».