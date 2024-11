Pisa, Bonfanti: «Lasciamo parlare le altre squadre, noi stiamo facendo il nostro percorso»

Durante la trasmissione “Il Nerazzurro”, in onda su Canale 50, il giocatore del Pisa Nicholas Bonfanti ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte da Calciopisa.it:

«Ora siamo primi in classifica ma dobbiamo guardare noi stessi, come ha detto il mister in conferenza stampa. Lasciamo parlare le altre squadre, noi stiamo facendo il nostro percorso. Assenza del gol? Il mister lo ringrazierò sempre. Mi ha stimato sin dal ritiro. Comunque questo mese e mezzo nel quale non sono riuscito a fare ciò che mi piace di più, cioè gol, mi ha fatto innervosire un po’. Un periodo un po’ difficile. Comunque sono ambizioso, ed essere allenato da uno che è stato uno dei migliori attaccanti ai suoi tempi è tantissima roba».