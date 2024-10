Pisa, Beruatto: «Mister Inzaghi ci fa arrivare in campo con la testa al 100%»

Uno degli artefici del sorprendente inizio di campionato del Pisa, attualmente capolista della Serie B, è Pietro Beruatto. Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Neroazzurro”, in onda su 50Canale, l’esterno del Pisa ha commentato la prima parte di stagione, rilasciando anche delle belle parole sul tecnico Filippo Inzaghi:

«Il mister ti dà quella carica e quell’agonismo che aveva lui in campo. In campo ci fa arrivare con la testa al 100%. Non mi sento più ispirato, piuttosto mi sento più “confident”, a mio agio. Sono contento che vi siano aspettative su di me, significa che sono un giocatore forte».