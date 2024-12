Pisa-Bari, Benali: «Vogliamo stare in alto. Playoff? Quelle davanti corrono forte»

AL termine della sfida tra Pisa e Bari, terminata con la vittoria da parte dei toscani per 2-0, è intervenuto il centrocampista dei galletti Benali per parlare del match:

«Abbiamo affrontato una squadra forte e fisica, molto brava in quello che fa. Niente drammi, analizzeremo la partita per bene ma questa non rovina il nostro percorso, che fino ad ora è stato positivo. Ora testa al Sudtirol. Il Pisa ti fa giocare male, sono organizzati e come gruppo stanno insieme da quattro o cinque anni. Servirà come lezione. Vogliamo stare in alto, forse stiamo facendo meglio rispetto alle aspettative, questo risultato non deve rovinare niente. La squadra si è formata da poco e stiamo dimostrando di essere forti. Nel secondo tempo abbiamo preso gol subito, questo ti porta a pressare più alto, cercavamo di andare sopra e loro sono stati molto bravi con gli uno contro uno in avanti. Playoff? Quelle davanti corrono forte, bisogna solo far loro i complimenti. Noi stiamo facendo il nostro percorso, se arriveranno ad avere più di quindici punti è anche giusto non farli. Noi vogliamo restare attaccati lì in alto, oggi ci servirà da lezione».