Pirlo presenta Pisa-Sampdoria: «Verre? Sta ancora parlando con il club»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dei suoi contro il Pisa.

Di seguito le sue parole:

«Mi aspetto un avversario che vorrà fare la partita. Un avversario che gioca con tanto possesso palla e che crea tanto ma che ha raccolto meno di quanto prodotto e sarà una partita da interpretare nel modo giusto. E’ stata una settimana non bellissima perchè quando arrivi da un pareggio c’è rammarico e delusione. Siamo stati bravi ad analizzare la gara col Modena e migliorare quanto abbiamo sbagliato. Ripartiamo da quanto fatto nel primo tempo catapultandoci per la partita di domani che sarà importante. Abbiamo recuperato Depaoli, che era uscito prima durante la gara contro il Modena. Murru anche si è allenato qualche giorno con noi. Dobbiamo valutare Kasami mentre Benedetti non ci sarà. Chi è entrato nell’ultima partita sta bene, ha avuto una settimana per integrarsi e vedremo domani chi far partire dall’inizio. Sta ancora parlando con la società, stanno facendo delle valutazioni. Quando avranno finito di discutere prenderemo delle decisioni. Anche domani non sarà convocato. Giocherà Ricci, è il suo ruolo. E’ il sostituto naturale di Yepes. Sta bene, deve solo convincersi mentalmente perché è un giocatore che non ha avuto problemi. Ha solo bisogno di fare una gara positiva per liberarsi dalle prestazioni non positive. Lo stiamo valutando. E’ stato fermo qualche giorno, oggi proverà a fare qualcosa e poi decideremo se portarlo».