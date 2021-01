Maria Assunta Pintus si è detta pronta ad esercitare la prelazione delle quote di Roberto Felleca, presidente del Foggia. Ecco quanto riportato da “Foggiagol.it”:

«Sto lavorando su tutti i fronti e sto valutando insieme ai miei consulenti quali interventi sono necessari. Sono sola e sono sicura di quello che sto facendo considerate le mie risorse. La forza me la sta dando il mio lavoro e non terrò in sospeso nessuno, rispondendo presto sia negativamente che positivamente. La squadra deve stare tranquilla. Non mi interessano le chiacchiere, ma rispetto chi sta lavorando per tenere alto il nome del club in maniera responsabile. Io non sto dove non mi vogliono. Con la mia responsabilità sto cercando di aiutare anche loro ad uscire a testa alta. Sono al lavoro da circa dieci giorni con i procuratori dei calciatori per investire sul mercato. I contatti ce li abbiamo anche noi. Ho le risorse finanziarie per rilevare le quote di Felleca e si tratta di un importante esborso che viene fatto da un imprenditore che non è di Foggia e garantisce personalmente».





«Non sono Follieri ma assicuro continuità e mi assumo le mie responsabilità per rilevare questa società. Oltre a me potrebbero farlo Felleca e Pelusi, ma siccome loro stanno scappando io assicuro il mio contributo a continuare. Abbiamo intenzione di esercitare la prelazione e quindi rilevare tutto».