Brutte notizie per Antoine Conte, giocatore del Beitar Gerusalemme, l’ex Psg nel 2016 ha picchiato la fidanzata e ha aggredito un giovane che cercava di difenderla.

Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu”, adesso Conte è stato condannato a 3 anni di carcere per il brutto episodio. Il giovane è stato aggredito con una mazza da baseball riportando gravi problemi d’udito, frequenti emicranie, stress e affaticamento. Di seguito le parole del giovane su Conte: «Quando ho sentito qualcuno gridare, chiedendo aiuto, sono dovuto intervenire, ma con lui non c’è stata alcuna possibilità di dialogo, continuava solo a insultare. Lui però ha potuto continuare a giocare a calcio e non è stato punito, mentre io ho dovuto dire addio alla mia carriera da musicista, perché non riesco più a muovere la mia mano sinistra come prima né a suonare il pianoforte».