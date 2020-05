Antonio Petraglia, presidente del Grumentum che rappresenta un gruppo di 31 squadre di Serie D, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”: «Noi non stiamo conducendo una battaglia perché rosichiamo per la retrocessione a tavolino, ma perché stiamo portando avanti una battaglia di civiltà per lo sport. In una situazione del genere, in cui non possono parlare i risultati sul campo, ci aspettavamo altri provvedimenti e non queste scelte cervellotiche. Non ci sono stati feedback – aggiunge Petraglia – abbiamo mandato anche degli esposti alla politica, ma questo fa parte del gioco. Quello che come giurista mi disturba è che tutte queste decisioni siano state prese senza un contraddittorio. Retrocessioni? Una decisione bulgara – aggiunge Petraglia, che con la sua squadra è passato in cinque anni dalla Prima Categoria alla Serie D – nelle altre leghe c’è un confronto, a noi non ci chiama nessuno: questo è un atteggiamento inspiegabile. E il tutto mentre gli esponenti dei comitati regionali ora invece dall’Eccellenza in giù stanno decretando le non retrocessioni».