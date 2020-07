Il Pescara ha appena annunciato sul proprio sito ufficiale il sostituto di Nicola Legrottaglie. Si tratta di Andrea Sottil, ex tecnico del Catania, di seguito il comunicato: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Sottil che già da oggi guiderà la squadra nella sessione di allenamento. La presentazione del nuovo tecnico #BiancAzzurro sarà svolta in concomitanza della conferenza pregara #PescaraPerugia in programma giovedì mattina”.