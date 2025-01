Pescara, l’ex rosa Baldini show: «A mia moglie spesso le dico di farsi i caz*i suoi»

Show in conferenza stampa per l’ex tecnico rosanero, ad oggi al Pescara, Silvio Baldini. L’allenatore si è espresso in maniera molto simpatica in sede di conferenza stampa:

«La persona che più si preoccupa di come sto è sempre stata quella signora che si chiama Paola, che sta con me da 40 anni. Purtroppo si amareggia quando pensa che, quando parlo in modo un po’ diretto o da cafone, non vengo valorizzato per la persona che sono. Spesso le dico: ‘Ma fatti i caz*i tuoi’. Lo dico anche ora, così quando guarderà la conferenza stampa vedrà che l’ho detto proprio per invitarla a farsi i caz*i suoi».