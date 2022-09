Poche ore fa è arrivata l’ufficialità: Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Perugia. L’ex Palermo ha già avuto modo di confrontarsi anche con i suoi nuovi tifosi:

«Se io vengo qui per fare il pensionato ma che ca**o vengo a fare?! Andiamo in serie A, e se non ci andiamo, almeno abbiam provato».