Pericolo Coronavirus: in campo insorge la protesta del Pescara con le mascherine (FOTO)

Nei minuti precedenti al calcio di inizio della sfida contro il Benevento, i calciatori del Pescara sono scesi in campo con delle mascherine come segno di protesta verso la scelta di continuare a disputare il match, nonostante il sempre più pericoloso allarme Coronavirus. In basso, il tweet della società abruzzese che spiega la scelta:

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell’arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c



— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020