«Che Licata mi aspetto? Loro sono una squadra ottima con qualità tecniche, con giocatori importanti in diversi ruoli e che può fare la differenza. In casa hanno fatto bene e ci renderanno difficile la domenica. Metteranno qualità e quantità, forse qui ci sarà qualche individualità più importante che può fare la differenza. Noi domenica dobbiamo fare la differenza con qualche giocatore ed è giusto che ci si divert. Con tutto il rispetto.,se giochiamo da Palermo non dobbiamo avere paura di nessuno». Queste le parole del tecnico del Palermo Pergolizzi, intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.