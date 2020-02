«Giocato contro squadra messa bene in campo, non sono contento, non abbiamo fatto il massimo. Non parlo di quello che dice l’allenatore avversario. Chi gioca contro il Palermo si lamenta sempre. Noi siamo stati ottimi, ma possiamo fare meglio». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate in mixed zone al termine della vittoria contro l’Fc Messina.