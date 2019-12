«Il titolo di campioni d’inverno ha fatto bene. Noi siamo contenti, però era fondamentale tornare a vincere. come ho sempre detto ti fa lavorare nella maniera giusta. sappiamo che abbiamo i piedi per terra e sarà un percorso in salita. Pochi tifosi al barbera? non so se è abiutidine, noi abbiamo la consapevolezza di dover giocare per vincere ed essere lì davanti. Abbiamo un solo obiettivo, i tifosi sono liberi di non venire, se vengono ci fa piacere. non va dimenticato che siamo in d e ci sono le feste.». Queste le parole del tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Troina.