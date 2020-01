«Sforzini e Ricciardo? Sicuramente non giocheranno insieme, ma stanno tutti e due bene. Ricciardo se sta come stava oggi sarà della partita. Come giocherò? Penso di cambiare qualcosina, potremmo giocare a tre come a quattro, durante la partita cercheremo di fare dei movimenti particolari che ci porteranno a giocare sia a tre che a quattro». Queste le parole di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro il Roccella.