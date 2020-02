Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida vinta contro la Cittanovese: «Sentiamo troppo la partita. Il campionato non è finito perché facciamo errori. Risultato del Savoia? Non lo sapevo, avevo chiesto di non dire nulla. Poi sul 2-4, Libro mi ha detto del pareggio contro il Roccella. Oggi abbiamo fatto la gara a partire dagli ultimi dieci minuti del primo tempo. Gol tutti sul lato sinistro? Abbiamo attaccato tanto da quella parte. Dovevamo stare più attenti, sul gol subito c’è stato un errore di marcatura. Sono contento, ma non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo pedalare»