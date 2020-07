Lele Adani sembra essere scomparso dalla casa di Sky. Il giornalista ed ex calciatore non sembra avere più posto all’interno dell’emittente televisiva.

Secondo Dagospia diversi sono i motivi. Saranno state le sue eccessiva uscite come la litigata con Max Allegri, ai tempo della Juventus. Adani non ha mai cercato di nascondere ciò che pensa e l’ha sempre detto, anche se la verità era scomoda per qualcuno. Ma, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, può essere la canzone fatta con Bobo Vieri e Nicola Ventola “Una vita da bomber“. Tutti questi atteggiamenti avranno fatto infuriare l’industria del pallone e che avrà optato per l’esclusione dell’ex calciatore dell’Inter.

Solo congetture, potrebbe essere una scelta personale. Ma Dagospia scrive:

A dirla tutta, lo scandalo Lele è facile da leggere, impossibile da correggere. Come si permette questo ragazzone arcaico, tutto sangue, nervi e passione, d’imbrattare la plastica inodore dei pavidi custodi della propria pagnotta? Skytown non riesce a collocarlo così com’è nel suo mondo. Troppo ingombrante. Il rigetto appare evidente e i vertici dell’azienda sono troppo impegnati nelle alte strategie di riconversione e diversificazione per occuparsi di cosa bolle nella pentola del sottosuolo. Non si scappa. Esclusa una rivolta solidale dei suoi colleghi, il Lele Furioso e Reietto dovrà trovarsi un cantuccio, inventarsi una divisa su misura o cercarsi altri mondi meno inospitali.