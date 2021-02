«Uno shock, mi sono venuti i brividi: troppo assurdo, una partita rovinata così. Ho pensato: Non è vero, avrà sbagliato a tirare fuori il cartellino. Le posso dire l’impressione chiarissima che mi è rimasta addosso di tutta la situazione: soggezione. E il risultato conseguente: è stata strafavorita la squadra più importante, sulla carta e per la storia. Che poi, dire impressione è sbagliato. Il termine impressione può andar bene se c’è un solo episodio dubbio: io, da quanti ce sono stati, me li sono dovuti appuntare per non rischiare di dimenticarne qualcuno».

Queste le parole di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito al match tra Atalanta e Real Madrid.