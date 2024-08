Pep Guardiola sorprende i dipendenti del Manchester City: bonus di 800mila Euro

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha stupito il personale del club con un gesto straordinario di generosità, versando di tasca propria oltre 800mila euro in bonus. Questo regalo è stato destinato a tutti i dipendenti del club che lavorano dietro le quinte, dai chef ai fisioterapisti, per ringraziarli per il contributo ai successi del club, incluso il recente titolo di campionato.

Il bonus, che ha raggiunto circa 70 membri dello staff, è stato una vera e propria sorpresa per tutti i beneficiari che hanno ricevuto oltre 10mila euro ciascuno. La decisione di Guardiola riflette il suo riconoscimento del lavoro svolto da tutti i livelli di personale del club, non solo quelli in prima linea come i giocatori.

Guardiola ha spiegato che questo gesto è nato dalla volontà di rafforzare ulteriormente il legame tra i giocatori e tutti i membri dello staff, sottolineando l’importanza della coesione e del buon umore all’interno del club. “In questi anni siamo stati perfettamente uniti: giocatori, società, staff, staff tecnico. L’umore è davvero buono e lo è da molti anni,” ha detto Guardiola, evidenziando come il benessere dello staff sia cruciale per il successo del team.