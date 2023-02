Alberto Pelagotti riparte da Novara. Dopo la scadenza del contratto con il Palermo dello scorso 30 giugno, il portiere è rimasto senza squadra fino ad ora.

Sui social, l’ex Palermo pubblica un lungo post per la sua nuova avventura:

“È stato un periodo difficile , lungo 10 mesi, ma non ho mai mollato, ho continuato a lavorare ogni giorno a riflettori spenti, sempre con la stessa voglia e determinazione.

Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto in questa fase delicata della mia vita. Grazie perché il merito è anche vostro:

@garbettisimone mio personal trainer che mi ha sopportato tutti i giorni, @airgela23 idem,

@fabri65cala persona straordinaria e la società Castelfiorentino per avermi fatto allenare con loro,

@tony_dipiazza per essermi stato sempre vicino in tutti questi mesi (praticamente tutti i giorni), @stefanosorrentino per la pazienza avuta nei miei confronti e gli stimoli continui

@bererengignegne @salvosquare @maxsardella veri amici, in grado di tirati su il morale.

I miei genitori e la mia splendida famiglia, Federica Nicole Liam e Apple.

@angellone_gab in tutto e per tutto.

Un grazie speciale a tutti i tifosi del Palermo (sarò sempre il vostro primo sostenitore).

Ora testa al campionato e forza Novara!”.