«La società ha sempre detto che il progetto è biennale, poi ovviamente noi vogliamo vincere il campionato, speriamo di poterlo vincere.

Se non ci riusciamo è un altro discorso, ma noi andiamo in campo per vincere tutte le partite.





Le pressioni sono tante come l’anno scorso, quest’anno non abbiamo l’obbligo di vincere, ma noi vogliamo vincere». Queste le parole del portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rilasciate ai microfoni di “Trmweb.it” in merito al periodo di forma dei rosanero.