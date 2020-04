«Il compagno che mi ha colpito di più? Santana. Non ha bisogno di presentazioni, lo conoscevo già ma sono rimasto sconvolto, l’ho ritrovato in condizioni stratosferiche. È una grande persona ed un grande leader carismatico come me, mi ci sono rivisto molto. Anche altri li conoscevo già come Lancini e Martinelli. Felici mi ha impressionato, è giovane e sono sicuro che farà benissimo. In questo periodo sento tutti, soprattutto Fallani, Langella e Peretti che stanno a pochi metri da me. Futuro? Voglio giocare una decina di anni, poi si vedrà». Queste le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto nel corso di “Eleven Home”, trasmissione targata “Eleven Sports”.