Come scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale Brian Bayeye, esterno destro classe 2000, lascerà il Torino in prestito. E il suo futuro può essere ancora in Calabria: dopo la proficua esperienza a Catanzaro, nelle ultimissime ore c’è stato uno scatto della Reggina fortemente interessata alle sue prestazioni. Il club amaranto spera di battere la concorrenza di Ascoli, Palermo e Spal.