Il Girona. uno dei club della Galassia City Group, ha avuto uno spettatore di lusso questo lunedì al suo ritorno in massima serie.

Pep Guardiola era sugli spalti del Montilivi insieme allo staff del City Group, Ferran Soriano e Khaldoon Al Mubarak. Ma non solo, l’intero Manchester City è a Girona per preparare la partita di beneficenza per la lotta contro l’ALS che si giocherà questo mercoledì (21:30) allo Spotfy Camp Nou contro il Barcellona. Il City, infatti, si è allenato lunedì al complesso sportivo La Vinya, dove abitualmente si allena il Girona, esponendo anche il Trofeo vinto ieri in Premier League.

Chissà che un giorno anche il Palermo riceverà la visita d’onore della squadra di Guardiola, i tifosi iniziano già a sognare.

Ecco qualche clip: