Pedullà: “Strefezza al Como, c’è il via libera”

Come scrive Alfredo Pedullà c’è il via libera per Gabriel Strefezza dal Lecce al Como.

Gli accordi per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno offensivo sono stati raggiunti. Operazione da 4 milioni più bonus, contratto di tre anni e mezzo, grande investimento del club per puntare senza mezzi termini alla Serie A. Le visite probabilmente lunedì, essendo la vigilia di un turno di campionato, ma si tratta di dettagli. Strefezza al Como, grande colpo per la B.