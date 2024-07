Pedullà: “Il Pisa rilancia per Viola, sullo sfondo Palermo e Cremonese”

Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito ufficiale scrive che il Pisa ha rilanciato con un’offerta di contratto biennale per Nicolas Viola, avvicinandosi sempre più alla chiusura dell’affare. Tuttavia, sullo sfondo restano interessate anche la Cremonese e il Palermo. Finora, nessun segnale da parte del Cagliari. Questa mossa potrebbe essere decisiva per il Pisa nella competizione per acquisire il talentuoso centrocampista.

