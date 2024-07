Ibrahimovic scende in campo: lascia la Juve e vieni qui da noi | A parametro zero ribalta tutta la Serie A

Zlatan Ibrahimovic per la trattativa con la Juventus ci mette la faccia: lo ha convinto lui a passare al Milan.

Sono ore calde di mercato per il Milan. L’inter rimane la squadra da battere, e da raggiungere, per colmare quei punti in classifica – tanti – che hanno diviso i rossoneri dai cugini e provare a lottare ancora per lo Scudetto a due anni di distanza. Marotta ha già spianato la strada per il 2025 con rinnovi e acquisti a parametro zero, mentre il Milan deve ancora imbastire ogni tipo di trattativa per il futuro.

C’è anche la Juventus, che con Thiago Motta sta dettando la linea per risalire la china dopo tre stagioni difficili tra Europa e Campionato. E il Milan si trova già a rincorrere in estate, quando il campionato non è ancora iniziato. Proprio con la Juventus il Milan potrebbe imbastire nelle prossime ore una trattativa importante.

Sarà un mercato infatti quello rossonero fatto di colpi importanti e anche di opportunità, giocatori in scadenza e giovani, pronti a vestire una maglia pesante. Ibrahimovic con tutta la sua esperienza è pronto a intervenire in prima persona anche nelle trattative di mercato, da esponente del fondo RedBird e rappresentate diretto di Gerry Cardinale.

Milan, dalla Juve un colpo a zero

C’è una nuova suggestione per il mercato del Milan. I rossoneri potrebbero mettere le mani su Adrien Rabiot, in scadenza con la Juventus nel 2024 e prossimo a dire addio. Ormai ai ferri corti con la società, il francese ha più volte schivato le domande sul rinnovo, e a fine giugno senza una vera trattativa sul tavolo è veramente improbabile che possa firmare per un altro anno con la Juve.

A meno di clamorosi ribaltoni, come quelli del 2023 quando era stato a un passo dal Manchester United, il giocatore lascerà Torino e in queste ore c’è una diretta concorrente pronta ad accoglierlo. E il Milan, potrebbe avere un’arma in più per convincerlo.

Ibrahimovic per convincere Rabiot

Detto dell’amicizia di Rabiot con Thiago Motta, poco si è parlato della stessa amicizia, forse più profonda ancora, del francese con Zlatan Ibrahimovic. Sempre risalente ai tempi del Paris Saint Germain. Lo svedese era infatti capitano di quella squadra in qui Rabiot muoveva i primi passi da giovane di talento pronto a esplodere.

Che il Milan si sia interessato al giocatore non è un segreto, e a far pendere l’ago della bilancia dalla parte dei rossoneri potrebbe essere proprio Ibrahimovic.